Aziza Mustafa Zadeh 25 Temmuz'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

Piyano performansı ve güçlü sesi ile dinleyicileri her zaman büyüleyen; caz ve fusion türündeki eserlerini mugam ve avantgarde esintiler ile harmanlayan Aziza Mustafa Zadeh, 25 Temmuz'da Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverler ile buluşacak.



Caz ile Uzak Doğu halk müziklerini harmanlayarak Klasik Batı Müziği tarzında yorumlayan Zadeh, sadece piyano performansı ile değil güçlü sesiyle caz stilinde söylediği Azeri şarkılarla da dinleyicileri büyüleyecek.