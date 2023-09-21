Azize Gencebay kimdir? "Beyaz Kelebekler" grubuyla geniş kitlelere ulaştı

Müzikle iç içe bir hayatı olan Azize, "Beyaz Kelebekler" grubuyla solistlik yaparak geniş kitlelere ulaşmıştır. Bir dönem Orhan Gencebay ile evli olan Azize Gencebay boşandıktan sonra Gencebay soyadını kullanmaya devam etti.

Azize Gencebay kimdir? "Beyaz Kelebekler" grubuyla geniş kitlelere ulaştı

Azize Gencebay ya da doğum adıyla Azize Atalay 1947 yılında doğdu. Beyaz Kelebekler grubunda solistlik yaptı, 45'lik ve 33'lük plaklar doldurdu. Beni Böyle Sev filminde başrol olarak yer aldı.

'ın eğitim verdiği müzik okulunda Gencebay'la tanışıp, 1966 yılında evlendiler. Çiftin, 1970 yılında Altan ismini verdikleri bir oğlu oldu. Çift, 1977 yılında boşandı. Azize Gencebay boşandıktan sonra Gencebay soyadını kullanmaya devam etti. 1984 yılında sanayici Hasan Çolakoğlu ile evlendi ve çift daha sonra ayrıldı.

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