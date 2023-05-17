"Aziz İstanbul" sergisi Galata Rum Okulu'nda açıldı

Sunulan eserlerin çoğu, 19. yüzyılın başından son çeyreğine kadar İstanbul'da yaşamış sanatçılar tarafından üretildi. Ayrıca 17. yüzyıldan iki adet çok nadir panorama, 18. yüzyıldan iki yağlı boya panorama ve 19. yüzyılın ortalarına doğru yapılmış çizimlere dayanan üç taşbaskı panoramaya da sergide yer verildi. Çoğu elçilerin maiyetinde İstanbul’a gelmiş sanatçıların yarattığı bu panoramalar, portreler, gerçek yaşamdan sahneler bir döneme ait hafızayı canlı tutuyor.

Sergi 12 Kasım'a kadar Galata Rum Okulu'nda ziyarete açık olacak.