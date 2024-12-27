Baby Driver filminin 16 yaşındaki yıldızı Hudson Joseph Meek hayatını kaybetti
2017 yapımı Baby Driver filminde rol alan 16 yaşındaki Hudson Joseph Meek hareket halindeki bir araçtan düşerek yaşamını yitirdi.
Hollywood, 16 yaşındaki Hudson Joseph Meek'in ölümüyle sarsıldı. Amerikalı genç oyuncu, hareket halindeki bir araçtan düşerek ağır yaralandı. Oyuncu, Edgar Wright'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Baby Driver filminde "Baby" karakterinin çocukluğunu canlandırmıştı.
Meek'in resmi Instagram hesabında 21 Aralık'ta yapılan açıklamada, "Dünyadaki 16 yılı çok kısaydı ancak çok şey başardı ve tanıştığı herkesi önemli ölçüde etkiledi" ifadelerine yer verildi.
Meek’in hareket halindeki araçtan düştükten 48 saat sonra öldüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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