Babylon Soundgarden Festivali için geri sayım başladı

KİMLER SAHNE ALACAK?

İki güne yayılacak festival boyunca, temelleri 1989 yılında Hakan ve Gökhan Özoğuz tarafından atılan Türk rock müzik tarihinin önde gelen gruplarından Athena; naif yorumculuğu, derinlikli şarkı sözleri ve özgün sahne performanslarıyla dikkatleri üzerine hızla çekerek geniş ve kemikleşmiş bir dinleyici kitlesi edinen müzisyen, şarkı yazarı ve besteci Melike Şahin; küçük yaşlardan itibaren müzik, edebiyat ve resim gibi farklı sanat dallarında birçok eser üreten ve sayısız kaynaktan beslenerek yaptığı çok kültürlü yakındoğu müziğini “İstanbul müziği” olarak tanımlayan alternatif müzik sahnesini sevilen isimlerinden şarkıcı ve şarkı yazarı Can Bonomo, konser verecek isimler arasında yer alıyor.

Tolga Böyük’ün prodüktörlükteki dokunuşlarının ve müziklerindeki derin hikayelerinin, Erdem Başer’in psikedelik sulara götüren gitar riff’lerinin ve Eralp Güven’in zaman hissiyatını değiştiren ritimlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan, psikedelik dünyalara ait sesleri dans pistine taşıyan İstanbul çıkışlı üçlü Islandman; 2000’den bu yana üretimlerini sürdüren ve kariyerinin ilk yıllarında bandrolsüz albümleri “Aga Neredesin?” ve “‘AgaB’sikopat” ile bir şehir efsanesi olarak ismini duyuran yerli hip-hop sahnesinin en özgün ve eklektik MC’lerinden Aga B; caz ve funk altyapılarından beslenerek Anadolu ve Balkan müziğini kendine özgü dokunuşlarıyla birleştiren ve tek bir müzik türünün sınırları içerisinde kalmayı reddederek türler arasında formlarla oynamayı tercih eden İstanbul müzik sahnenin yerinde duramayan ekibi Kolektif İstanbul; Big Band olarak tanımlanabilen çok sesli yapısı içerisinde afro-beat, ethio-jazz, Anadolu funk gibi müzik türlerini kendine has yaklaşımlarıyla yerli caz sahnesine taşıyan ve sahne performanslarında müziğin özgürleştirici gücünü izleyicisiyle paylaşan Deli Bakkal; vokalist, gitarist ve söz yazarı Yusuf Bahar ve davulcu, perküsyoncu Nihal Saruhanlı tarafından 2016’da kurulmasının ardından, bas gitarist Ceren Cettemir’in 2019’da ekibe dahil olmasıyla bugünkü şeklini alan İstanbul çıkışlı indie folk ekibi Bahr; Afro-Amerikan ve Türk ebeveynleriyle çok kültürlü bir müzik dünyasında büyüyen ve R&B, house, caz, soul, disco, funk ve indie dahil olmak üzere geniş bir müzik yelpazesine sahip olan Su Sonia; Damla Temel’in vokalleri, Netam’ın elektronik seslerle beslediği düzenlemeleri, Batuhan Camcı’nın dinamik bas groove’ları ve Semih Düz’ün funk dolu gitar riff’lerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve Anadolu coğrafyasındaki farklı melodilerden ilham alarak electro-funk ve rock türlerini psikedelik bir sound’da buluşturan Yalnayak; temelleri 2017 yılında atılan Serkan Serter’in gitarda ve Gözde Oktaş’ın davulda yer aldığı Kadıköy çıkışlı synth-pop ve electronic rock ikilisi GOSS ve trip-hop, electro-pop ve downtempo gibi müzik türlerinden ilham alarak yarattığı avant-pop sound’u ve özgün vokaliyle 2019 yılında çıkış yapan ve farklı enstrüman ve sesleri, koyu ve karanlık ritimlerle buluşturan müzisyen, şarkı yazarı ve prodüktör Efza müzikseverlerle buluşacak.



Babylon ve avluda yer alan DJ setlerde ise 2015 yılında DJ ve prodüktör aksak’ın (Mehmet Koryürek) Soundcloud üzerinden kurduğu çatının altında bir araya gelen birçok DJ ve prodüktörün konseptleştirdiği Turkish Edits’ten aksak ve Fattish, Radyo Eksen DJ’leri Gülşah Güray, Güven Yıldız, Gülşah Turgut ve Nikki Wild, Eray Düzgünsoy ve Undomondo keyifli set’leriyle festival ruhunu gün boyu sürdürecek.

İki gün boyunca dört tarafı müzikle çevirili olacak Yapıkredi bomontiada’da Pozitif deneyimi ile gerçekleştirilecek Kendine Has Babylon Soundgarden’ın biletlerine Biletix ve Mobilet üzerinden ulaşabilirsiniz.

