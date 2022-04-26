Bad Bunny Marvel'ın ilk Latin süper kahramanı olacak

Sony' nin yapımcılığını üstleneceği film, Latin bir karakterin ilk defa süper kahraman olacağı bir hikaye vadediyor.

Çizgi romanlarda Juan-Carlos Estrada Sanchez olan bilinen El Muerto karakteri, atalarının geleneğini devam ettiren bir güreşçi olacak. Taktığı maskeden gücünü alan El Muerto, çizgi roman evreninde Spider Man ile karşı karşıya gelse de filmde böyle bir karşılaşmanın olup olmayacağı henüz belli değil.

Filmin 12 Ocak 2024'te vizyona girmesi bekleniyor.



