Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray temalı koleksiyonuna yeni parça

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, sanata düşkünlüğüyle adından söz ettiriyor.



Özellikle Galatarasay figürlü sanat eserlerinden oluşan koleksiyonuyla tanınan Gomis, geçtiğimiz günlerde heykeltıraş Gina Ginali imzalı yarı aslan yarı kendi yüzü olan bir tabloyu koleksiyonuna ekledi.



Gomis, Gina Ginali imzalı eser için "Her yönüyle bana ait olan bu harika tablo için Gina’ya çok teşekkür ederim" diyerek bu eserin sanat koleksiyonunun en özel parçalarından biri olacağını açıkladı.



Çok beğendiği tabloyu sosyal medya hesaplarından da paylaşan Gomis, “Gina Ginali’nın eserlerine zaten bayılıyorum ama bu eser benim için çok değerli ve çok özel oldu” diye konuştu.