BAFTA Televizyon Ödülleri adayları açıklandı
2025 BAFTA Televizyon Ödülleri için adaylar belli oldu. "Baby Reindeer" ve "Mr. Bates vs The Post Office" en çok aday gösterilen yapımlar oldu.
Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin yılın en iyilerini seçtiği BAFTA Televizyon Ödülleri için adaylar açıklandı.
EN İYİ DRAMA DİZİSİ
Blue Lights
Sherwood
Supacell
Wolf Hall: The Mirror and the Light
EN İYİ MİNİ DİZİ
Baby Reindeer
Lost Boys and Fairies
Mr Bates vs the Post Office
One Day
EN İYİ DİZİ - ULUSLARARASI
After The Party
Colin From Accounts
Say Nothing
Shogun
True Detective: Night Country
You Are Not Alone: Fighting The Wolfpack
EN İYİ KADIN OYUNCU
Anna Maxwell Martin, Until I Kill You
Billie Piper, Scoop
Lola Petticrew, Say Nothing
Marisa Abela, Industry
Monia Dolan, Mr Bates Vs The Post Office
Sharon D Clarke, Mr Loverman
EN İYİ ERKEK OYUNCU
David Tennant, Rivals
Gary Oldman, Slow Horses
Lennie James, Mr Loverman
Martin Freeman, The Responder
Richard Gadd, Baby Reindeer
Toby Jones, Mr Bates Vs The Post Office
EN İYİ ERKEK OYUNCU - KOMEDİ
Bilal Hasna, Extraordinary
Danny Dyer, Mr Big Stuff
Dylan Thomas-Smith, G’wed
Nabhaan Rizwan, Kaos
Oliver Savell, Changing Ends
Phil Dunning, Smoggie Queens
EN İYİ KADIN OYUNCU - KOMEDİ
Anjana Vasan, We Are Lady Parts
Kate O’Flynn, Everyone Else Burns
Lolly Adefope, The Franchise
Nicola Coughlan, Big Mood
Ruth Jones, Gavin & Stacey
Sophie Willan, Alma’s Not Normal
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