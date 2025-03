BAFTA Televizyon Ödülleri adayları açıklandı

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin yılın en iyilerini seçtiği BAFTA Televizyon Ödülleri için adaylar açıklandı.



EN İYİ DRAMA DİZİSİ

Blue Lights

Sherwood

Supacell

Wolf Hall: The Mirror and the Light



EN İYİ MİNİ DİZİ

Baby Reindeer

Lost Boys and Fairies

Mr Bates vs the Post Office

One Day





EN İYİ DİZİ - ULUSLARARASI

After The Party

Colin From Accounts

Say Nothing

Shogun

True Detective: Night Country

You Are Not Alone: Fighting The Wolfpack





EN İYİ KADIN OYUNCU

Anna Maxwell Martin, Until I Kill You

Billie Piper, Scoop

Lola Petticrew, Say Nothing

Marisa Abela, Industry

Monia Dolan, Mr Bates Vs The Post Office

Sharon D Clarke, Mr Loverman





EN İYİ ERKEK OYUNCU

David Tennant, Rivals

Gary Oldman, Slow Horses

Lennie James, Mr Loverman

Martin Freeman, The Responder

Richard Gadd, Baby Reindeer

Toby Jones, Mr Bates Vs The Post Office



EN İYİ ERKEK OYUNCU - KOMEDİ



Bilal Hasna, Extraordinary

Danny Dyer, Mr Big Stuff

Dylan Thomas-Smith, G’wed

Nabhaan Rizwan, Kaos

Oliver Savell, Changing Ends

Phil Dunning, Smoggie Queens



EN İYİ KADIN OYUNCU - KOMEDİ



Anjana Vasan, We Are Lady Parts

Kate O’Flynn, Everyone Else Burns

Lolly Adefope, The Franchise

Nicola Coughlan, Big Mood

Ruth Jones, Gavin & Stacey

Sophie Willan, Alma’s Not Normal