BAFTA Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

2025 BAFTA Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi drama dizisi Bluelights olurken uluslararası dizi dalında ödül alan yapım Shogun oldu.

BAFTA Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin yılın en iyilerini seçtiği BAFTA Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu. Royal Festival Hall'da düzenlenen törende Mr Loverman, Mr Bates vs the Post Office ve Baby Reindeer ödül alan yapımlar oldu.

EN İYİ DRAMA DİZİSİ
Blue Lights

EN İYİ MİNİ
Mr Bates Vs The Post Office

EN İYİ DİZİ - ULUSLARARASI
Shōgun

EN İYİ KADIN OYUNCU
Marisa Abela - Industry

EN İYİ ERKEK OYUNCU
Lennie James - Mr Loverman

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Jessica Gunning - Baby Reindeer

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Ariyon Bakare - Mr Loverman

EN İYİ ERKEK OYUNCU - KOMEDİ
Danny Dyer - Mr Bigstuff

EN İYİ KADIN OYUNCU - KOMEDİ
Ruth Jones - Gavin & Stacey: The Finale

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