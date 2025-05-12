Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin yılın en iyilerini seçtiği BAFTA Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu. Royal Festival Hall'da düzenlenen törende Mr Loverman, Mr Bates vs the Post Office ve Baby Reindeer ödül alan yapımlar oldu.



EN İYİ DRAMA DİZİSİ

Blue Lights

EN İYİ MİNİ DİZİ

Mr Bates Vs The Post Office

EN İYİ DİZİ - ULUSLARARASI

Shōgun



EN İYİ KADIN OYUNCU

Marisa Abela - Industry



EN İYİ ERKEK OYUNCU

Lennie James - Mr Loverman



EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jessica Gunning - Baby Reindeer



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ariyon Bakare - Mr Loverman



EN İYİ ERKEK OYUNCU - KOMEDİ

Danny Dyer - Mr Bigstuff



EN İYİ KADIN OYUNCU - KOMEDİ

Ruth Jones - Gavin & Stacey: The Finale

