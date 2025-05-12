BAFTA Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu
2025 BAFTA Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi drama dizisi Bluelights olurken uluslararası dizi dalında ödül alan yapım Shogun oldu.
Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin yılın en iyilerini seçtiği BAFTA Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu. Royal Festival Hall'da düzenlenen törende Mr Loverman, Mr Bates vs the Post Office ve Baby Reindeer ödül alan yapımlar oldu.
EN İYİ DRAMA DİZİSİ
Blue Lights
EN İYİ MİNİ DİZİ
Mr Bates Vs The Post Office
EN İYİ DİZİ - ULUSLARARASI
Shōgun
EN İYİ KADIN OYUNCU
Marisa Abela - Industry
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Lennie James - Mr Loverman
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Jessica Gunning - Baby Reindeer
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Ariyon Bakare - Mr Loverman
EN İYİ ERKEK OYUNCU - KOMEDİ
Danny Dyer - Mr Bigstuff
EN İYİ KADIN OYUNCU - KOMEDİ
Ruth Jones - Gavin & Stacey: The Finale
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