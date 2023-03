Bağımsız filmler ve Kubrick seçkileri  Atlas 1948’de

BİR EVE DÖNÜŞ HİKAYESİ: SEKİZ DAĞ

“Sekiz Dağ” çok iyi bir arkadaşlığın hikâyesini, çocukların büyüyüp yetişkin olmalarının, babalarının izini silmeye çalışırken hep onların izinden baba evine dönüşlerinin hikâyesini anlatıyor. Pietro ile Bruno, Alp dağlarının benzersiz doğası ve şartlarında çocukken tanışırlar. Pietro şehirli, Bruno is gerçek dağ köylüsüdür. Yıllar içinde her karşılaşmalarında aşkları, kayıpları, aileleri, yazgılarını birbirleriyle paylaşırlar; arkadaşlıkları her yıl perçinlenir, gerçek dostluğun özünü görürler. Paolo Cognetti’nin Türkçeye de aynı adla kazandırılan romanından uyarlanan Sekiz Dağ, hayatın dört mevsimini otuz yıla yayarak basit ama epik bir hikâye anlatıyor; doğa, erkeklik, aile, zaman, yakın arkadaşlığa dair evrensel değerler ve kendi yolunu çizmek gibi hayatın elzem niteliklerini el alıyor. Sekiz Dağ’ın yönetmenleri Altın Lale kazanmış Felix van Groeningen (Şeylerin Boktanlığı, Güzel Oğlum) ile oyuncu eşi Charlotte Vandermeersch.



BELÇİKA’DAN SURİYE’YE: ASİ



2012-2015 arasında çatışmalara katılmak üzere Avrupa’dan Suriye’ye gidenlerin hikâyelerinden esinlenen Asi, küçük bir çocuğun geleceğini kurtarma endişesiyle parçalanan bir aileyi anlatan aksiyonu, duygusal yoğunluğu yüksek, müzikal bir trajedi. Filmin başrolündeki Kamal, savaş mağdurlarına yardım etmek amacıyla Belçika’dan Suriye’ye gider, ancak burada milislere katılmaya zorlanır ve Rakka’da yüzüstü bırakılır. Geride kalan küçük kardeşi Nesim, onu abisiyle buluşturma vaatlerine kandığı radikal bir gruba katılır. Anneleri Leyla ise küçük oğlunu kurtarmak için her şeyi göze almaya hazırdır. Black (2015), Gangsta (2018), Bad Boys for Life ve iptal edilen Batgirl ile tanınan Fas asıllı Belçikalı yönetmen ikilisi Adil & Bilall’in son filmi Asi, 21 Mart Salı 15.30 ve 21.15’te, 22 Mart Çarşamba 18.30’da, 23 Mart Perşembe 15.30 ve 21.15’te, 28 Mart Salı 18.30’da, 29 Mart Çarşamba 21.15’te,30 Mart Perşembe 18.30’da Atlas 1948’de.



İRLANDA OSCAR ADAYI: SESSİZ KIZ



Sorunlu ve yoksul bir ailenin kızı, içine kapanık ve ihmal edilmiş kızları Cait’in hikayesinin anlatıldığı “Sessiz Kız”, İrlanda’nın 2022 Oscar Adayı. Berlin Film Festivali’nin yanında, Sydney ve Dublin Film Festivalleri’nde de adaylık ve ödüllere layık görülen film, Cait’in yazı geçirmesi için koruyucu ailesinin yanına gönderilmesi, burada alışık olmadığı ilgi sayesinde hayatını daha önce deneyimlemediği bir şekilde yaşamaya başlaması ve bu huzurlu evde, hiç beklemediği bir sır keşfetmesi hikayesi etrafında şekilleniyor.