Bağlantı Hatası filminin vizyon tarihi değişti. 28 Mart’ta izleyiciyle buluşması planlanan, Gökçen Usta’nın yönetmenliğini üstlendiği film, 31 Ekim 2025 Cuma günü, Türkiye ve Avrupa’da aynı anda vizyona girecek.



BAĞLANTI HATASI KONUSU



Akran zorbalığı, aile içi dinamikler ve modern toplumun sorunları gibi evrensel temaları işleyen film, zorbalığın bireyin hayatını nasıl şekillendirdiğini etkileyici bir dille anlatıyor.

Filmde, Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci ve Fatih Berk Şahin’in başrollerini paylaşıyor. Utku Coşkun, Çağdaş Onur Öztürk, Oğulcan Çiftçioğlu, Ali Barkın, Bensu Uğur, Derinsu Sorak, Arda Adil Görgen, Doğa Özüm, Deniz Ali Cankorur, Şebnem Schaefer, Ayşe Melike Çerçi, Gökhan Ünal, Volkan Çolpan, Doris Hofer, Seyhan Öz ve Kubilay Tunçer, Murat Serezli gibi isimlerin yer aldığı filmin senaryosu ise Ali Kobanbay’a ait.