Bağlılık Hasan filmi Croire au Cinema ödülüne aday gösterildi

"Croire au Cinema" ödülü, geçen yıl Fransa'da vizyona giren uzun metrajlı yapımlar arasından bir filme verilecek.



Ödülün seçkisi, Prix Croire au Cinema komitesi tarafından oluşturuldu. Seçkide yer alan filmler arasında, Bağlılık Hasan'ın yanı sıra "Başka Bir Dünya", "Kadife Kraliçe", "Favori Savaşım", "12'nin Gecesi", "Plan 75", "Maixabel" ve "Bizimle Kal" yer alıyor.



Ödül, sinematografik yaratıcılığı keşfetmek, desteklemek, filmlerin dünyaya açılmasını sağlamak ve hayatın manevi boyutlarına duyarlılık geliştirmek amacıyla veriliyor.

BAĞLILIK HASAN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

"Bağlılık Hasan" dünya prömiyerini 74. Cannes Film Festivali'nin resmi seçkisi Belirli Bir Bakış'ta yaptıktan sonra, Fransa, İspanya ve Portekiz’de vizyona girdi.

Halen HBO ve Fransa’da 4 ayrı dijital platformda gösterimde olan film, Karlovy Vary, Chicago, İtalya Medfilm, Denver, Tayvan, Hindistan, Tromso, Barselona, Sidney ve Hong Kong Film festivallerinde izleyiciyle buluştu.

Sao Paulo Film Festivali'nde "En İyi Yabancı Film" ödülü, 34. Golden Rooster Ödüllerinde "En İyi Film" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini alan yapım, 9. Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni", 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ise "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerine layık görüldü.

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