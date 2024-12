Bakan Ersoy: Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz ve önemimiz giderek artıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Michelin Rehberi’nin 2025 seçkisinin tanıtım törenine katıldı. Michelin Rehberi’nin İstanbul, İzmir ve Muğla’yı kapsayan 2025 seçkisi, 32 yeni restoranın eklenmesiyle zenginleşti.

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'ta düzenlenen ödül töreninde, Türkiye gastronomisinin uluslararası alandaki yeri ve önemine dikkat çekildi.