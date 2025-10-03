Bakan Ersoy duyurdu: Çarşamba günleri "Sinema Günü" ilan edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 kültür sanat sezonuna dair Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programına katıldı.

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinema sektörüne verdiği desteklerin artarak devam ettiğini vurguladı.

27-28 Eylül'de gerçekleştirilen Sinema Festivali'nin rekor bir başarıya ulaştığına dikkati çeken Ersoy, "Türkiye Sinema Festivali'ne 75 ildeki 257 sinema işletmesi katıldı. 1500 salonda gösterilen 20 binden fazla seansa 780 bin seyirci geldi ve önemli bir rekora imza atıldı. Bunu tüm zamanların eylül ayı sinema rekoru olarak nitelendirebiliriz" dedi.