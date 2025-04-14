Bakan Ersoy Roma'daki Göbeklitepe sergisini ziyaret edecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'da açılan ve dünyaya kutsal bir yerin gizeminin anlatıldığı "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini 16 Nisan'da ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, insanlık tarihinin bilinen en eski anıtsal yapısı, dünyanın görkemli mekanlarından Kolezyum'un taş duvarlarında yeniden hayat buldu. Serginin dünyaya duyurulmasına öncülük eden Bakan Ersoy, Roma'daki sergiyi ziyaret edecek.

Dünyaca ünlü Kolezyum'da sergiyi gezecek olan Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin uluslararası tanıtım süreci ile serginin rotasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

