Bakan Ersoy su altındaki kazı çalışmalarını yerinde inceledi: "Son derece kıymetli bir keşif"

Antalya’nın Kumluca ilçesi, Adrasan açıklarında 33–46 metre derinlikte tespit edilen ve Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen Seramik Batığı, taşıdığı yüzlerce seramikle bilim dünyasını heyecanlandırdı. Olağanüstü korunmuş yapısıyla benzerleri bulunmayan bu yeni keşif, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un gerçekleştirdiği özel dalışla gündeme geldi. Bakan Ersoy, kazı alanında yaptığı kapsamlı değerlendirmelerle hem su altı arkeolojisinde gelinen noktayı hem de bu keşfin bilimsel ve turistik etkilerini kamuoyuyla paylaştı.



“DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR KEŞİFLE KARŞI KARŞIYAYIZ” Bakan Ersoy, dalış sonrası yaptığı değerlendirmede Seramik Batığı için, “Yaklaşık iki bin yıl öncesine ait bu kargo gemisinde, taşıma sırasında korunmaları amacıyla ham kille sıvanmış, iç içe yerleştirilmiş yüzlerce tabak, tepsi ve çanak keşfettik. Bu sayede seramiklerin desenleri dahi günümüze neredeyse bozulmadan ulaşmış durumda. Bu, yalnızca ülkemiz değil, dünya kültür mirası için de son derece kıymetli bir keşif,” ifadelerini kullandı.



“TÜRKİYE ARTIK SADECE İZLEYEN DEĞİL, SU ALTI ARKEOLOJİSİNDE YÖN VEREN ÜLKE” Kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında öncü adımlar attıklarını belirten Bakan Ersoy, Türkiye’nin bu alandaki vizyonunu şöyle özetledi:



“Bugün geldiğimiz noktada sadece izleyen değil, bilimsel yöntem ve teknolojiyle yön veren bir ülkeyiz. Sualtı arkeolojisinde dünyada lider konuma geldik. 2025 yılı itibariyle 4 Cumhurbaşkanı kararlı kazı, 3 müze başkanlığında yürütülen kazı ve 3 ayrı sualtı araştırmasıyla bu alandaki çalışmaları sistematik ve sürekli hâle getirdik.”



GELECEĞE MİRAS PROJESİYLE YENİ BİR DÖNEM Bakan Ersoy, kazının aynı zamanda Bakanlık tarafından yürütülen “Geleceğe Miras” projesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti:



“Geleceğe Miras ile son altmış yılda yapılan arkeolojik çalışmalara eşdeğer hacimde bir çalışmayı dört yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Eskiden sadece belirli dönemlerde ve tek noktada sürdürülebilen kazılar, artık yılın on iki ayına yayılarak aynı anda çoklu noktalarda yürütülebiliyor. Bu da arkeolojide yeni bir sıçrama dönemi başlattı.” Bakan Ersoy, Türkiye kıyılarında su altı keşiflerinin ulaştığı hacme de dikkat çekerek, “Bugün sadece Patara’dan Mersin’e uzanan hat üzerinde dört yüzden fazla batık tespit edilmiş durumda. Hocalarımız bu bölgelerde çok yoğun ve disiplinli bir şekilde çalışıyor. Bu keşifler sadece bilimsel anlamda değil, turizm açısından da büyük fırsatlar barındırıyor,” dedi.