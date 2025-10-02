Bakan Ersoy'dan gece müzeciliği duyurusu: Üç noktada 2 Kasım'a kadar uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla, 2025 yılı gece müzeciliği sezonunda 550 bini aşkın ziyaretçi ağırladıklarını duyurdu.

Bakan Ersoy, "Işıklar yandığında tarih yeniden hayat buluyor. Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar, gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor" dedi.

YOĞUN TALEP ÜZERİNE TARİH UZATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerine "Gelen yoğun talep üzerine ise Side Ören Yeri, Galata Kulesi ve Efes Ören Yeri'nde gece ziyaretlerini 2 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum" diye devam etti.