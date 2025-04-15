Bakan Ersoy'dan kutlama mesajı: Türk tarihine ışık tutan 94 yıl

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Türk Tarih Kurumu, 94 yıldır milletimizin köklü geçmişini bilimsel yöntemlerle araştırarak geleceğe aktarıyor." ifadesini kullandı.



Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, Türk Tarih Kurumunun 94. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:



"Türk tarihine ışık tutan 94 yıl. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Türk Tarih Kurumu, 94 yıldır milletimizin köklü geçmişini bilimsel yöntemlerle araştırarak geleceğe aktarıyor. Bu köklü mirası bugüne taşıyan tüm akademisyenlere ve çalışanlara şükranlarımı sunuyor, milli hafızamızı diri tutan bu kıymetli kurumumuzun 94. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."