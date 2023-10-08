Baksı Kültür Sanat Vakfı kadın istihdamı ve eğitimi için kolları sıvadı

Baksı Müzesi ve Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından Bayburt kent merkezinde kurulacak Kadın Eğitim ve İstihdam Merkezi, yöre kadınlarına eğitimin yanı sıra istihdam imkanı sağlayacak.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar (Baksı) köyünde, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan müze, 2010'da sanatseverlerle buluştu.

Çağdaş ve geleneksel sanatları aynı çatı altında barındıran müzenin ardından Baksı Kültür Sanat Vakfı ile kent merkezindeki Kaleardı Mahallesi'nde, "Hüsame Köklü Kadın Eğitim ve İstihdam Merkezi" projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu yıl temeli atılacak projenin, 2025'te tamamlanmasıyla yöre kadınlarının buradaki atölyelerde üreteceği yerel ürünlerin dünyaya pazarlanması imkanı sağlanacak.

2 bin 550 metrekarelik alana inşa edilecek merkezde, ilk etapta 100 kadına eğitim verilerek istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

​​​​​​​Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, AA muhabirine, müze olarak özellikle kadınların istihdamına büyük önem verdiklerini, yürüttükleri projeler ve atölye çalışmalarıyla istihdam artışına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yöredeki kadınların da olağanüstü yetenekli ve arzulu olduğunu belirten Koçan, "O nedenle biz Baksı'da kuruluşumuzda atölyeler kurduk. Şimdi bugün bu atölyeleri Bayburt'a taşıma günümüz. Şu günlerde temel atma hazırlığını yaptığımız Kaleardı Mahallesi'ndeki Hüsame Köklü Kadın İstihdam ve Eğitim Merkezi'nin projesini gündeme getirdik. Buradaki ehram, kilim atölyelerini, el sanatlarını hepsini Bayburt'a taşıyoruz çünkü kadınlarımız Bayburt'ta" dedi.

Köylerde yaşayan kadınların çeşitli sebeplerle kente yerleştiğini, onlara ulaşmak istediklerini dile getiren Koçan, şöyle devam etti:

"Şehirde maalesef tarla, tapan yok. Bizim burada yazın kadınlar tarlaları ekip biçer, kışın burada atölyelerde üretirlerdi. Şimdi atölyeler bomboş çünkü üretici orada ve gittiği yerde de bir şey üretmiyor. Bu kadın artık yavaş yavaş mesleksiz, üretimsiz kalıyor. Halbuki o büyük yetenek, sürdürebilirlik kapasitesi bizim kültür ve ekonomik hayatımıza yansırsa bu olağanüstü büyük bir katkıdır. O katkıyla biz daha gelişmiş bir ülke olacağız diye düşünüyorum. Daha insani, daha barışçıl daha paylaşımcı bir ülke olacağız diye düşünüyorum. Onun için kadın buradayken buraya geldik. Şimdi kadınlar Bayburt'a gitti biz de onun peşinden Bayburt'a gidiyoruz."