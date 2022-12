Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın Anadolu Ödülleri sahiplerini buldu

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Anadolu'dan ilham alan kültür projelerinin ödüllendirildiği Anadolu Ödülleri verildi. Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen törenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Baksı Müzesi'nin kendisini çok etkilediğini belirterek, bütün medeniyetlerin çıkış noktasının Anadolu olduğunu çok daha iyi hissettiğini söyledi.

Demircan, başarı için hayal etmek, tasarlamak ve gerçekleştirmek gerektiğinin altını çizerek, "Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın yaptığı bütün işlerde hayalini ve ilhamını Anadolu'dan aldığını biliyorum. Yeni tasarımları zorlayarak düşünce ve üretim hayatını kodlamaya çalıştığını görüyorum. Bundan dolayı kendisini alkışlıyorum. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı budur. İlhamımız elbette kültürümüz, bunları sıra dışı eserler hale getiren de sanatçılarımız olacaktır. Dünyanın bütün şehirlerinde bir kültür var. Bütün bu kültürler birbirinden üstün olamayacağı halde bizim kültürümüzü diğerinden ayıran gerçek duygu nedir? Onun cevabı, Hacı Bektaş'ın dediğidir: Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda" şeklinde konuştu.

"ANADOLU HERKESE YAŞAMA ŞANSI VERMİŞTİR"

Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Müzesi kurucusu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Anadolu'nun olağanüstü bir hafıza olduğuna dikkati çekerek, "Anadolu herkese yaşama şansı vermiştir. Bizi hep köprü diye tanımlıyorlar biz köprü değil merkeziz. Batıdan gelenler burada bir filozofi, doğudan gelenler ise bir değerler dünyası yaratmıştır. Anadolu onun için kültürün cömert bir döl yatağıdır" dedi.



Koçan, Anadolu'nun birikiminin önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kültür üç şeyden etkileniyor, tarih, coğrafya ve çağ. Anadolu'da yaşayanlar o kadar hızlı ilişkiler içinden geçiyoruz ki bunları birbirine karıştırırız. Anadolu'daki büyük zenginliği yeniden değerlendirebilir ve bugünün insanına barış ve kardeşlik için sunabiliriz. Anadolu, kendisinde yaşayan herkesin, her ağacın, her çiçeğin, her nehrindir. Anadolu bütün insanlığın ortak mirasıdır. Biz sanata ve sanat tarihine ürün üzerinden bakacağız. Böyle baktığımızda tutunacağımız geleceğimiz var diye düşünüyoruz."



ÖDÜLLER ÇİFTLİ YILLARDA KURUMLARA, TEKLİ YILLARDA KİŞİLERE VERİLECEK



"Geleceğe Öneriler" başlığıyla düzenlenen 2022 ödül programında Yapı Kredi Yayınları "Edebiyat", Arkas Sanat Merkezi "Görsel Sanatlar", Hisarlı Ahmet Sempozyumu "Müzik" ve İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği "Sinema" alanında Anadolu Ödülü'ne layık görüldü.

Onur Ödülü İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın olurken, Doğan Değer Ödülü de Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim Projesi'ne verildi.



Bu yıl ilk kez verilen alana katkı ödüllerine ise Varlık Yayınları, Afyon Klasik Müzik ve Caz Derneği, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ile Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi değer bulundu.