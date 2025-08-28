Bale Dünyasının Efsanesi Fındıkkıran'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Efsanevi sanatçı Nina Ananiashvili’nin sanat yönetimi ve koreografisi ile sahnelenecek olan gösteri, 17 Ocak’ta Zorlu PSM, 18 Ocak’ta ise ATO Congresium sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Karlarla örtülü büyülü sahneleri, rengârenk kostümleri, göz kamaştırıcı dekorları ve Tchaikovsky’nin ölümsüz besteleriyle The Nutcracker (Fındıkkıran), 1892’deki prömiyerinden bu yana klasik bale repertuvarının en sevilen eserleri arasında yer alıyor. FINDIKKIRAN BALE GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

Kafkasya’nın köklü sanat kurumlarından biri olan Gürcistan Devlet Balesi, uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında izleyiciyle buluşuyor. New York Times’ın “kusursuz” olarak tanımladığı topluluk, 2008’de Edinburgh Uluslararası Festivali’nde aldığı Herald Angels Ödülü ile uluslararası alanda adını zirveye taşıdı. 2024’te Londra Coliseum’daki performanslarıyla da büyük ses getiren topluluk, sahneye çıktığı her yerde zarafet ve gücü aynı anda yansıtmaya devam ediyor.