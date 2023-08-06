Bandırma Gemi Müzesi’ne 6 ayda rekor ziyaretçi

Atatürk’ün 18 silah arkadaşıyla 19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a geldiği Bandırma Vapuru’nun birebir replikası olan Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.



Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, Milli Mücadele ruhunu yaşamak isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’ni ziyaret edenlerin sayısında ise rekor düzeyde artış yaşandı.

SON 5 YILIN EN YÜKSEK SAYISI



2001 yılında yapılan ve 18 Mayıs 2003’te de müze olarak hizmete giren Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzes’ini 2023’ün ilk altı ayında 126 bin 221 kişi ziyaret etti. Bu sayınının son 5 yılın aynı dönemi değerlendirildiğinde en yüksek sayı olduğu belirtildi. Geçen yılın 6 ayına göre ziyaretçi sayısı 80 bin 403 kişi arttı.