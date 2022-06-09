Banksy'nin Bataclan kapısı eseri davası: Hırsızlar levyeyle çalmış

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin Paris'in Bataclan tiyatrosundan çalınan Bataclan kapısı eseri davası görüldü. Banksy eseri olan kapının sökülmesi için levye ve açılı taşlayıcı kullandığı ortaya çıktı.

Banksy'nin Bataclan kapısı eseri davası: Hırsızlar levyeyle çalmış

Haberler 09.06.2022 - 10:30

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Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 2015'te terör örgütü DAEŞ'in saldırarak 90 kişiyi öldürdüğü Paris'in Bataclan tiyatrosundaki bir acil durum kapısına çizdiği eseri çalanların davasından ayrıntılar geldi.

Yedi Fransa ve bir İtalyan vatandaşı, işlenen suçla ilgili hakim karşısına çıktı. Avukatlar, müvekillerinin üzerinde Banksy eseri olan kapıyı sökmek için levye ve açılı taşlayıcı kullandığını belirtti.

8 kişilik gruptan Franck Grillet-Aubert'in avukatı, müvekkilinin ne çaldıklarını bile bilmediğini öne sürdü.

Banksy, Bataclan kapısındaki eserini 2018'de çizmişti. Eser 2019'un ocak ayında çalınmış ve bir sene sonra İtalya'da bulunmuştu.

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