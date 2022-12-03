Banksy'nin Ukrayna'daki eserine hırsızlık girişimi

Banksy geçtiğimiz aylarda, Ukrayna'da bombardımanda hasar gören binaların duvarlarına resimler çizmişti.

Onlardan biri de Kiev oblastına bağlı Hostomel'deki bir binadaydı.



Duvarda, gaz maskesi takan ve elinde yangın söndürücü taşıyan bir kadın resmi vardı.



Ancak bir grup, bu duvar resmini çalmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kiev valisi de duvardan sökülen sanat eserinin zarar görmediğini ve polis tarafından koruma altına alındığını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Banksy, dünya meselelerine güçlü göndermeler yapan sanat eserleri ile tanınıyor.

Gerçek kimliği bilinmeyen Banksy'nin eserleri büyük meblağlara alıcı buluyor.