Banksy'nin grafiti çizdiği trafik levhasını çalan iki kişi tutuklandı

Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'daki bir sokak tabelasına yaptığı eseri çalarken fotoğraflanan ve ardından yakalanıp gözaltına alınan iki kişi, tutuklandı.



Dünyanın farklı yerlerinde yaptığı şablon tekniğinde grafitilerle tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen İngiliz sokak sanatçısı Banksy, son olarak Londra'nın Peckham bölgesinde, "Stop" (Dur) yazılı trafik tabelası üzerine yaptığı üç İHA'yla adından söz ettirmişti.



Eserlerinde savaş karşıtlığına sık sık yer veren Banksy, son eserini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmış, ancak paylaşımdan kısa süre sonra bir kişi, tabelayı başka birisinin de yardımıyla yerinden sökerek bisikletle uzaklaşmıştı.