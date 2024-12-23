Barack Obama 2024 favorilerini paylaştı
ABD'nin eski başkanı Barack Obama, sosyal medya takipçileri için 2024 yılında en sevdiği filmlerden ve şarkılardan oluşan bir liste paylaştı.
Sanata olan ilgisi sebebiyle her sene en sevdiği filmleri, şarkıları ve kitapları paylaşan eski ABD Başkanı Barrack Obama, 2024 favorilerini sıraladı.
Bu yıl en sevdiği kitapları paylaşan Obama'nın listesinde farklı türde birçok kitap yer alıyor.
2024 yılında severek izlediği filmleri paylaşan Obama'nın listesinde Anora, Dune: Part Two, The Piano Lesson ve Conclave gibi yapımlar yer alıyor.
Obama'nın en sevdiği şarkılar listesinde ise Billie Eilish'ten "Lunch", Hozier'den "Too Sweet" ve Rema'dan "Yayo" var.
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