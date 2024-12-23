Barack Obama 2024 favorilerini paylaştı

Sanata olan ilgisi sebebiyle her sene en sevdiği filmleri, şarkıları ve kitapları paylaşan eski ABD Başkanı Barrack Obama, 2024 favorilerini sıraladı.

Bu yıl en sevdiği kitapları paylaşan Obama'nın listesinde farklı türde birçok kitap yer alıyor.