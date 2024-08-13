Barack Obama 2024 yılında en sevdiği şarkıları ve kitapları paylaştı

Sanata olan ilgisi sebebiyle her sene en sevdiği filmleri, şarkıları ve kitapları paylaşan eski ABD Başkanı Barrack Obama, 2024 favorilerini sıraladı.
Bu yaz en sevdiği şarkıları paylaşan Obama'nın listesinde Charlie XCX, Sting, Saweetie, Hope Tala ve The Miracles gibi isimler yer alıyor.
En sevdiği kitapları paylaşan Obama'nın listesinde Rita Bullwinkel'den "Headshot", Adelle Waldman'dan "Help Wanted" ve Liz Moore'dan "The God of the Woods" gibi eserler yer aldı.
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