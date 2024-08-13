Barack Obama 2024 yılında en sevdiği şarkıları ve kitapları paylaştı

Sanata olan ilgisi sebebiyle her sene en sevdiği filmleri, şarkıları ve kitapları paylaşan eski ABD Başkanı Barrack Obama, 2024 favorilerini sıraladı.

Bu yaz en sevdiği şarkıları paylaşan Obama'nın listesinde Charlie XCX, Sting, Saweetie, Hope Tala ve The Miracles gibi isimler yer alıyor.

