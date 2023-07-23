Barack Obama geleneği bozmadı: En sevdiği şarkıları paylaştı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, her yıl olduğu gibi bu yıl da favori şarkılarını paylaştı. “Summer Playlist” (Yaz Şarkıları) listesini paylaşan Obama, farklı türden pek çok şarkıyı bir araya getirdi.

Barack Obama geleneği bozmadı: En sevdiği şarkıları paylaştı

Barack Obama, bu sene de geleneği bozmadı. Bu yaz severek dinlediği şarkıları sosyal medya hesabında paylaşan Obama, takipçilerine pek çok alternatif sundu. 61yaşındaki Obama, "Her yıl yaptığım gibi, işte bu yaz dinlediğim bazı şarkılar, eski ve yeninin karışımı. Neler kaçırdığımı duymak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Listede Boygenius’ın "Not Strong Enough” şarkısından Tina ve Ike Turner’ın “River Deep – Mountain High” (1966) gibi klasiklere kadar pek çok farklı tür yer aldı.

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