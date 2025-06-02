Usta oyuncu 85 yaşında hayatını kaybetti

Catch Us If You Can ve Children of the Damned gibi yapımlarda kamera karşısına geçen İngiliz aktris, sinemadaki son rolünü 1990 yılında Peter Medak’ın yönettiği The Krays filminde canlandırdı. Yıldızın 23 Mayıs'ta vefat ettiği ailesi tarafından doğrulanırken, ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ferris, geride eşi ile birlikte üç çocuğunu bıraktı.

Sahne kariyerinde de birçok önemli yapımda izleyici karşısına çıkan Ferris, 1965’te Edward Bond’un Saved adlı oyununda Pam karakterini canlandırdı. 1966 yılında ise A Chaste Maid in Cheapside oyununda Moll karakterine hayat verdi.



Barbara Ferris, ayrıca Alphabetical Order, Moving, Season’s Greetings ve Broadway Bound gibi oyunlarda da sahneye çıktı. Bu yapımların birçoğu Greenwich Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.