Usta oyuncu 85 yaşında hayatını kaybetti

Catch Us If You Can ve Children of the Damned gibi yapımlarda kamera karşısına geçen İngiliz aktris, sinemadaki son rolünü 1990 yılında Peter Medak’ın yönettiği The Krays filminde canlandırdı.



Yıldızın 23 Mayıs'ta vefat ettiği ailesi tarafından doğrulanırken, ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ferris, geride eşi ile birlikte üç çocuğunu bıraktı.