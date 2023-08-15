"Barbie" bir ülkede daha yasaklandı

Kuveyt, toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri koruma çabaları çerçevesinde filmi yasaklamıştı. Lübnan da Barbie filminin "ahlaki ve dini" değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini açıklamıştı.



Şimdi de Cezayir, filmin eşcinselliği teşvik etmesi ve ülkenin dini ve kültürel inançlarına uymaması sebeiyle Barbie filminin gösterimini yasakladı.

GİŞENİN ZİRVESİNDE

"Barbie", ABD gişesinde toplamda 526,3 milyon dolar hasılat elde etti. Film dünya çapında ise 1,18 milyar dolar hasılata ulaştı.



Warner Bros.'un yapımcılığını üstlendiği film, şirketin "Harry Potter: Ölüm Yadigarları Bölüm 2" filminin ardından en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu.

