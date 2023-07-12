"Barbie" filmi harita tartışmalarının ardından Filipinler'de gösterime girecek

Film ve Televizyon İnceleme ve Sınıflandırma Kurulu (MTRCB), iki hafta boyunca "Barbie" filmini tekrar tekrar izledi ve Filipinler'de hükümetin bazı kurumlarıyla görüşmeler yaptı.



MTRCB tarafından yayımlanan mektupta, Kurulun karara varabilmek için tüm olası kaynakları değerlendiği belirtildi.



Time’ın haberine göre, "Filmi yasaklamak için hiçbir dayanakları olmadığını" açıklayan MTRCB, film dağıtım şirketi Warner Bros'tan yalnızca yanlış yorumlanabilecek harita sahnesinin bulanıklaştırılmasını istedi.



"BARBİE" FİLMİNİN YASAKLANMASI TALEP EDİLMİŞTİ



Filipinler'de senatörler, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde hak iddia etmek amacıyla kullandığı "dokuz kesik çizgili haritasına yer verdiği" gerekçesiyle "Barbie" filminin yasaklanmasını talep etmişti.



Tartışmalı Güney Çin Denizi haritasına yer verildiği için 2022'de Hollywood filmi "Uncharted" ve 2019'da animasyon filmi "Abominable", ülkede gösterimden kaldırılmıştı.



Vietnam Sinema Dairesi Başkanı Vi Kien Thanh da Amerikan yapımı "Barbie" filmine lisans vermeyeceklerini duyurmuştu.



GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.



Çin, "dokuz kesik çizgi" olarak adlandırdığı haritayı, 7 Mayıs 2009'da Birleşmiş Milletlere sunmuştu.



Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.



Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.



Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.