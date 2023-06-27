Barbie filmi ne zaman vizyona girecek? (Barbie filminin vizyona giriş tarihi)

Margot Robbie'nin oyuncak bebek Barbie'yi canlandırdığı ve Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği "Barbie" filmi için geri sayım başladı. Yılın en çok merak edilen filmlerinden biri olan "Barbie" filmi, 21 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaşacağı film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatacak. BARBİE FİLMİ KADROSU Filmin kadrosunda ayrıca Will Ferrell, Issa Rae, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera ve Alexandra Shipp gibi isimler yer alıyor