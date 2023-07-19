"Barbie" ve "Oppenheimer" bilet satışlarını ikiye katladı

Aynı gün iki filmi de izlemek isteyenler sinemada beş saat geçirecek.

"Barbenheimer" rüzgarının sinemadaki yaz kabusunu bitireceğini tahmin eden analistler, Barbie"nin ABD'deki gişe performansı hakkındaki tahminlerini 75 milyon dolar ile 125 milyon dolar arasında açıklıyor. Filmin vizyona gireceği yaklaşık 70 ülkeden de 60-65 milyon dolar kazanması bekleniyor.



Oppenheimer için tahmin edilen gişe rakamı ise 45 milyon dolar. Filmin diğer pazarlardan elde edeceği açılış hasılatının da 45 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bir açılış yetişkinlere yönelik bir dram filmi için çok başarılı bir ilk adım olarak görülüyor.

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