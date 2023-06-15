Barbie ve Oppenheimer filmlerinin gişe savaşları

Oyuncu kadrosunda Margot Robie ve Ryan Gosling'i buluşturan "Barbie" ile Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" 21 Temmuz'da gösterime girecek. Vizyon öncesi film takibiyle ilgilenen bir araştırma sitesi yaklaşan filmlerin bilinirlikleri ve gişe tahminleri üzerine anket yaptı.

Barbie ve Oppenheimer filmlerinin gişe savaşları

Biri oyuncak dünyasının en popüler isminin dünyasına giriyor, diğeri ünlü atom fizikçisinin dramını gözler önüne seriyor. Margot Robie ve Ryan Gosling'i buluşturan "Barbie" ile Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" aynı anda vizyona giriyor.

Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" ve Greta Gerwig'in yönettiği "Barbie" 21 Temmuz'da vizyona girecek.

Vizyon öncesi takibiyle ilgilenen bir araştırma web sitesi yaklaşan filmler hakkında anket yaptıklarını bildirdi.

tahminleri içeren son raporlara göre, "Barbie" Amerika gişesinde yaklaşık 45 - 55 milyon dolarlık, "Oppenheimer" ise 30 - 35 milyon dolarlık bir açılış yapması bekleniyor.

Barbie ve Oppenheimer filmlerinin gişe savaşları - 1

Bilinirlik konusunda "Oppenheimer"ın yüzde 24'te kaldığı, “Barbie”nin ise yüzde 53 oranında bilinirliği olduğu belirtildi.

"Oppenheimer", Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor.

"Barbie" ise yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie'nin hikayesini anlatıyor.

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