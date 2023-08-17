Barbie Warner Bros.'un en çok izlenen filmi oldu

Greta Gerwig imzalı "Barbie", rekor üstüne rekor kırıyor. Gişede büyük patlama yapan film, Christopher Nolan imzalı "Kara Şövalye" filmini geçerek Warner Bros.'un en çok izlenen filmi oldu.

"Barbie", aynı gün vizyona girdiği yine Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filmiyle de gişe rekabetinden galip geldi.

"Barbie", Nolan'ın Batman üçlemesinin ikinci filmi olan "Kara Şövalye"yi (Kara Şövalye) geçerek, Warner Bros. tarihinde ABD gişesinde en çok hasılat yapan film oldu. "Barbie"nin Amerika gişesindeki toplam kazancı 537 milyon dolara ulaştı. "Kara Şövalye" ise toplamda 536 milyon dolar hasılat elde etmişti.



Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinni paylaştığı film, yönetmen Greta Gerwig'i de tüm zamanların en yüksek hasılatını elde eden kadın yönetmen kategorisine soktu.

21 Temmuz'da vizyona gören "Barbie", ABD'de 155 milyon dolarlık açılış hasılatı toplayarak, beklentilerin üstünde bir başlangıç yaptı. Film, dört hafta sonu üst üste gişenin lideri olmayı başardı.



Dünya çapında 1 milyar 197 milyon doların üstünde kazanç elde eden "Barbie", "The Super Mario Bros. Movie" ile birlikte 2023 yılında bir milyar dolar barajını aşan ikinci film oldu.

