"Barbie" yıldızı Ryan Gosling'in heykeli İstanbul'daki yerini aldı

"YAPIMI İKİ YIL SÜRDÜ"



Tonger, balmumu figürünün yapım sürecinin en az 2 yıl sürdüğünü belirterek, 70'e yakın balmumu heykelle başladıklarını ve şu anda 90'dan fazla heykelin bulunduğunu dile getirdi.



Heykellerin içinde yerli ve yabancı, geçmişte önemli işlere imza atmış veya günümüzü temsil eden figürlerin bulunduğunu ifade etti.



Merlin Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger "Hem yabancı misafirlerimizin hem de yerli misafirlerimizin yan yana durmaktan hoşlanacağı popüler figürleri tercih ediyoruz. En son sizin de bugün burada olmanıza vesile olan, dünyanın en beğenilen aktörlerinden biri, çok yönlü bir sanatçı olan Ryan Gosling ile beraberiz" dedi.



Gosling'in figürünün yapım sürecini anlatan Tonger, önce Gosling'in onayını aldıklarını ve sanatçılarının Londra'daki stüdyoda uzun saatler boyunca milimetrik fotoğraflar çıkardıklarını belirtti.



Ardından kil heykel ve balmumu heykel aşamalarını geçerek saç, kirpik, kaş gibi detayların eklenmesiyle figürün tamamlandığını açıkladı.



DUA LIPA, ELON MUSK VE HARRY STYLES HEYKELLERİ GELİYOR



Tonger, bu yıl içinde açılışını planladıkları yeni figürlerden bahsederek, Dua Lipa'nın Nisan ayında, Harry Styles'ın yaz aylarında ve Elon Musk'ın ise yıl sonuna doğru müzeye ekleneceğini paylaştı. Kruvaze takım elbisesi, içindeki açık mavi gömleği ve bordo ayakkabıları ile birebir gerçeğini yansıtan figür, ziyaretçilerini bekliyor.