Barbie'den sonra Hot Wheels oyuncak filmi geliyor

"Barbie" gişedeki başarısıyla sıradaki Mattel filmlerine ilham olduğu gibi, aslında gelecek filmler üstündeki baskıyı da arttırıyor. Bir oyuncak olarak Barbie'nin bağlı olduğu kültürel kodlar, Greta Gerwig ve Noah Baumbach'ın feminizm, toplumsal cinsiyet, kadın - erkek ilişkileri, kendini keşfetme gibi konularla dolu bir senaryo ortaya çıkarmasını sağladı. Hot Wheels ya da UNO gibi oyuncaklar için ise böyle bir arka plandan bahsetmek çok zor.



Mattel CEO'su Ynon Kreiz, yine de yaklaşımın anahtarının "Barbie"de olduğunu, yani ürünlerini "satın alan insanların sadece tüketici değil, hayran olduklarını" fark etmelerini sağlamak istediklerini söylüyor.

Geliştirme aşamasındaki diğer projeler arasında; MGM'de "Polly Pocket", Universal'da "Rock Em Sock Em Robots", Skydance'ta "Matchbox" ve uzun süredir sıkıntılı olan "Masters of the Universe" ile birlikte bir "Wishbone" filmi yer alıyor.