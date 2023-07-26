"Barbie"nin film müzikleri bir albümde toplandı

ALBÜMDE KİMLER VAR?

Bruno Mars, Miley Cyrus gibi isimlerin ve pek çok başarılı prodüksiyonun süpervizörü olan Mark Ronson yönetiminde hazırlanan albümde Dua Lipa'nın ''Dance The Night'', Nicki Minaj, Ice Spice & Aqua'nın ''Barbie World'', KAROL G'den ''Watati'' ve Charli XCX'in ''Speed Drive'' gibi şarkıları yer aldı.

Albümün sürpriz isimler ise Billie Eilish ve Sam Smith oldu.

