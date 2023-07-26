"Barbie"nin film müzikleri bir albümde toplandı

Yılın merakla beklenen filmlerinden "Barbie" geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, gişede büyük bir başarıya imza attı. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı film, dünya çapında 337 milyon dolar hasılata ulaştı. Beklentileri aşan film, 2023 yılının en iyi açılışını yapan film oldu.
Filmin kendisi kadar müzikleri de ilgi odağı oldu.Filmin müziklerinden oluşan ''Barbie The Albüm'' de Atlantic Records etiketiyle yayımlandı.
ALBÜMDE KİMLER VAR?
Bruno Mars, Miley Cyrus gibi isimlerin ve pek çok başarılı prodüksiyonun süpervizörü olan Mark Ronson yönetiminde hazırlanan albümde Dua Lipa'nın ''Dance The Night'', Nicki Minaj, Ice Spice & Aqua'nın ''Barbie World'', KAROL G'den ''Watati'' ve Charli XCX'in ''Speed Drive'' gibi şarkıları yer aldı.
Albümün sürpriz isimler ise Billie Eilish ve Sam Smith oldu.
Albümde yer alan dünyaca bilinen star isimler ise şu şekilde; Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj, Ica Spice, Charli XCX, Karol G, Aldo Ranks, Billie Eilish, Tame Impala, Ryan Gosling, Dominic Fike, HAIM, Sam Smith, Yhe Kid Laroi, Khalid, Pink Pantheress, GAYLE, Ava MAx, FIFTY FIFTY, Kaliii.
BARBIE HAKKINDA
Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.
Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.
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