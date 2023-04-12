"Barbie"yi canlandıran Margot Robbie: Bu filmi çekmemize izin vermezler diye düşünmüştüm

Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği Barbie filmi, yılın en merak edilen filmlerinden. Margot Robbie'nin Barbie'yi Ryan Gosling'in ise Ken'i canlandırdığı filmin, ilk fragmandan sonra nasıl bir hikaye işleyeceği merak konusu oldu.
"İZİN VERMEZLER DEMİŞTİM"
Film hakkında konuşan Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie, "Senaryoyu okuduğumda 'Ah bu çok iyi!' dedim. Ancak bu senaryonun gün yüzü göremeyecek olması ne kadar da kötü demiştim çünkü bu filmi çekmemize asla izin vermezler. Ama verdiler" dedi.
BARBIE GERÇEK DÜNYADA NE YAPACAK?
Filmin yayınlanan görsellerinde ve fragmanlarında aşina olduğumuz oyuncak Barbie'nin dünyası tasvir ediliyor ancak Barbie'nin gerçek dünyaya seyahati hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatan filmin asıl sürprizinin Barbie'nin gerçek dünyada yaşayacağı serüven olduğu düşünülüyor.
Filmin kadrosunda ayrıca Will Ferrell, Issa Rae, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera ve Alexandra Shipp gibi isimler yer alıyor. Barbie, 21 Temmuz 2023’te vizyona girecek.
Filmin 38 yaşındaki yönetmeni Gerwig, senaryoyu uzun süredir ilişki yaşadığı Noah Baumbach ile birlikte yazdı.