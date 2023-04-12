"Barbie"yi canlandıran Margot Robbie: Bu filmi çekmemize izin vermezler diye düşünmüştüm

BARBIE GERÇEK DÜNYADA NE YAPACAK?



Filmin yayınlanan görsellerinde ve fragmanlarında aşina olduğumuz oyuncak Barbie'nin dünyası tasvir ediliyor ancak Barbie'nin gerçek dünyaya seyahati hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatan filmin asıl sürprizinin Barbie'nin gerçek dünyada yaşayacağı serüven olduğu düşünülüyor.