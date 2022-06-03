Barcelona Gypsy Balkan Orchestra ft. Suzan Kardeş AKM'de sahnesinde

Barcelona Gypsy Balkan Orchestra ft. Suzan Kardeş, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu.

Barcelona Gypsy Balkan Orchestra ft. Suzan Kardeş AKM'de sahnesinde

Haberler - Anadolu Ajansı 03.06.2022 - 16:10

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da izlediği konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı Suzan Kardeş, bu gecenin kendisi için çok güzel bir hediye olduğunu dile getirerek "Çok güzel dostlarla bir araya geldik. Onlar benim hayalimdi, yıllardır takip ediyor ve müziklerini çok seviyorum. Bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum ve organize edenlere teşekkür ederim" dedi.

Barcelona Gypsy Balkan Orchestra'nın bütün dünyayı dolaşan önemli bir grup olduğunu söyleyen Kardeş, "15 Haziran'da da Bursa'da olacaklar, burada kaçıranlar orada izleyebilirler" diye konuştu.

Kardeş, orkestra ile bugün tanıştığını belirterek "Müziğin öyle bir gücü var ki, bizi bir araya getirdi ve sahnede benim işimi o kadar kolaylaştırdılar ki, hiç zorluk çekmeden sanki yıllardır birlikte çalıyormuşuz gibi beraber şarkılar söyledik" ifadelerini kullandı.

Grubun kontrbasçı üyesi Ivan Kovacevic de "Balkan müziğiyle Türkiye'de kabul edilmek, özellikle İstanbul'da bir araya gelmek bizim için büyük bir onur. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" değerlendirmesini yaptı.

Gecede Barcelona Gypsy Balkan Orchestra'nın eğlenceli eserlerinin yanında Suzan Kardeş de Atatürk'ün sevdiği parçalardan 'Vardar Ovası'nı seslendirdi.

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