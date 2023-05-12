Barcelona'dan Türk dansçıya birincilik ödülü

Balenin sadece belirli teknik ve disiplinle hazırlanan dans hareketlerinin müzik eşliğinde performansı değil, aynı zamanda anlattığı hikayenin ve duyguların yüz, mimik ve hareketlerle seyirciye aktarılması da olduğunu ifade eden dansçı, başarısının sırrını şöyle açıklıyor:



“Devlet sanatçısı ve İstanbul Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı eski öğretim üyesi Mösyö Sergo Tereshenko’dan 6 ay boyunca birebir eğitim alma şansını yakaladım. Hem Mösyö Sergo hem de bale öğretmenim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu ve eski eğitmeni Hazal Meral ile dansın her figürünü ve mimiğini, en ince detayına kadar çalıştık. Oynadığım karakteri çok iyi analiz ederek, karakteri sahnede en iyi şekilde yansıtmayı hedefledim.”