Barcelona'dan Türk dansçıya birincilik ödülü

Defne Uluer, 6-10 Nisan tarihleri arasında, İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen, 4 kıtadan 15 ülkenin katıldığı, “Barcelona International Dans Competition 2023”de klasik dans/bale kategorisinde “The Arabian Dance- Act 2/ The Nutcracker” solo bale performansıyla birinci oldu.
İSTEK Acıbadem Anadolu Lisesi Uluslararası Bakalorya Diploma Programı öğrencisi Defne Uluer, bale eğitimine 3 yaşında başladığını, Royal Academy of Dance üyesi Özel Irmak Yazgan Bale, Dans ve Müzik Okulu’nda 10 senelik temel bale eğitimini tamamladığını, halen ileri seviye bale eğitimine devam etmekte olduğunu ve eğitim aldığı kurumda asistan bale öğretmenliği olma yolunda hazırlık amaçlı derslere girdiğini belirtti.
Dansın kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu söyleyen Uluer, kendini en çok sahnede ve dans ederken mutlu hissettiğini ifade ediyor.
Balenin sadece belirli teknik ve disiplinle hazırlanan dans hareketlerinin müzik eşliğinde performansı değil, aynı zamanda anlattığı hikayenin ve duyguların yüz, mimik ve hareketlerle seyirciye aktarılması da olduğunu ifade eden dansçı, başarısının sırrını şöyle açıklıyor:
“Devlet sanatçısı ve İstanbul Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı eski öğretim üyesi Mösyö Sergo Tereshenko’dan 6 ay boyunca birebir eğitim alma şansını yakaladım. Hem Mösyö Sergo hem de bale öğretmenim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu ve eski eğitmeni Hazal Meral ile dansın her figürünü ve mimiğini, en ince detayına kadar çalıştık. Oynadığım karakteri çok iyi analiz ederek, karakteri sahnede en iyi şekilde yansıtmayı hedefledim.”