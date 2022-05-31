'Barış Akarsu Merhaba' filmi çekimleri başlıyor

Yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyon adına Özgür Tari’nin yaptığı 'Barış Akarsu Merhaba' filmini Mert Dikmen ve Can Anar kaleme alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Dikmen oturuyor.



Filmde Barış Akarsu’nun hayatının üç dönemi konu edilecek.



1979 yılında Amasra’da dünyaya gelen Akarsu arkadaşlarının ısrarı üzerine 2004 yılında Akademi Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Yarışmada seyirciler tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Rock ve Anadolu rock tarzında şarkılar seslendirdi. Daha sonra Star TV’de 2006 ve 2007 yıllarında Yalancı Yarim dizisinde Merve Sevi ile başrol oynadı. Film çekimleri için gittiği Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.



Filmde Akarsu’yu ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, babasını Hüseyin Avni Danyal, dedesini Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin kız kardeşini, sevgilisini Aslı Bekiroğlu, Burak Satıbol yakın arkadaşını, Aytaç Uşun ise yakın arkadaşına hayat verecek.