'Barış Akarsu Merhaba' filmi çekimleri başlıyor

2007 yılında geçirdiği trafik kazasında aramızdan ayrılan genç müzisyen Barış Akarsu’nun hayatı beyazperde de hayat buluyor. 'Barış Akarsu Merhaba' filminin oyuncuları yapım şirketinde bir araya gelerek okuma provası yaptı. Filmin çekimleri ise haziran ayının ilk haftası başlayacak.

'Barış Akarsu Merhaba' filmi çekimleri başlıyor

Haberler 31.05.2022 - 10:41

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hatice Akarsu oğlu Barış Akarsu'nun yanına defnedildi

Hatice Akarsu oğlu Barış Akarsu'nun yanına defnedildi

Category

Yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyon adına Özgür Tari’nin yaptığı 'Barış Akarsu Merhaba' filmini Mert Dikmen ve Can Anar kaleme alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Dikmen oturuyor.

Filmde Barış Akarsu’nun hayatının üç dönemi konu edilecek.

1979 yılında Amasra’da dünyaya gelen Akarsu arkadaşlarının ısrarı üzerine 2004 yılında Akademi Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Yarışmada seyirciler tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Rock ve Anadolu rock tarzında şarkılar seslendirdi. Daha sonra Star TV’de 2006 ve 2007 yıllarında Yalancı Yarim dizisinde Merve Sevi ile başrol oynadı. çekimleri için gittiği Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Filmde Akarsu’yu ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, babasını Hüseyin Avni Danyal, dedesini Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin kız kardeşini, sevgilisini Aslı Bekiroğlu, Burak Satıbol yakın arkadaşını, Aytaç Uşun ise yakın arkadaşına hayat verecek.

İsmail Ege Şaşmaz
İsmail Ege Şaşmaz

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...