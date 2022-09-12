Başrollerini İsmail Ege Şaşmaz, Hüseyin Avni Danyal, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin, Aslı Bekiroğlu, Burak Satıbol ve Aytaç Uşun gibi isimlerin paylaştığı Barış Akarsu Merhaba filminden ilk fragman yayınlandı. Film , 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyen Barış Akarsu’nun hayatını konu alıyor.

Yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyon adına Özgür Tari’nin yaptığı 'Barış Akarsu Merhaba' filmini Mert Dikmen ve Can Anar kaleme alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Dikmen oturuyor.



Filmde Barış Akarsu’nun hayatının üç dönemi konu edilecek.

