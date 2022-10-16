'Barış Akarsu Merhaba' filminin afişini hayranları seçti

Muğla’da, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu’nun hayatını anlatan 'Barış Akarsu Merhaba' filminin afişini, şarkıcının hayranları belirledi.

'Barış Akarsu Merhaba' filminin afişini hayranları seçti

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Barış Akarsu Merhaba filminden ilk fragman yayınlandı

Barış Akarsu Merhaba filminden ilk fragman yayınlandı

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Barış Akarsu Merhaba filminden ilk afiş

Barış Akarsu Merhaba filminden ilk afiş

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Müzik yarışmasıyla adını duyuran ve Anadolu rock müzik ile ünlenen Barış Akarsu, 28'inci doğum günü olan 29 Haziran 2007'de Bodrum yolunda trafik kazası geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede 5 gün kaldığı yoğun bakımın ardından yaşamını yitirmişti. Akarsu'nun başarılarla dolu kısa yaşamının öyküsünü anlatan bir film çekildi. 'Barış Akarsu Merhaba' adlı film, 18 Kasım’da vizyona giriyor. Merakla beklenen filmin afişini ise sanatçının hayranları belirledi. Filmin sosyal medya hesabından paylaşılan üç afiş arasından seçilen oylamaya 5 binin üzerinde kişi katıldı. 

Barış Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz’ın canlandırdığı filmde; Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol da rol aldı. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, filmde Akarsu’nun şarkılarını da seslendirecek.

Yapımcılığını Fikri Harika Production ile Aytaç Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ve Can Anar kaleme aldı. 

'Barış Akarsu Merhaba' filminin afişini hayranları seçti - 1

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Türkiye dışında 10 Avrupa, 10 Orta Doğu ülkesi ile Azerbaycan’da, Rusya’da ve Kazakistan’da da gösterime girecek filmin müziklerini Eser Taşkıran ve Mehmet Can Erdoğan yaptı.

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