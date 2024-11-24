Barış Arduç "Dehşet Bey" filmiyle izleyiciyle buluşacak

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı Rüzgara Bırak filmi için geri sayım başladı. Meraklı bekleyiş sürerken Arduç'un yeni film projesi açıklandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arduç mart ayında “Dehşet Bey” filmi için sete çıkacak.



Film, Murat Menteş’in çizgi roman karakterinden sinemaya uyarlanacak. Arduç’un “Dehşet Bey”de hangi kadın oyuncuyla başrolü paylaşacağı merak konusu.



YENİDEN BİR ARADALAR



Öte yandan Erçel ile Arduç, yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. İkili yeni bir dizi projesinde bir araya geliyor. Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizinin adı ise "Reminder" olacak. “Reminder” adlı dizinin senaryosunu daha önce Fatma ve Asaf projelerini yazan Özgür Önurme, Ahmet Vatan’la beraber kaleme alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Özgür Önurme üstlenecek.



8 bölümlük dizinin provaları sürüyor. Dizide Barış Arduç “Deniz”, Hande Erçel “Güneş” rollerine hayat verecek.



Dizinin kadrosuna “Boran” rolüyle Feyyaz Şerifoğlu katıldı. Şerifoğlu, dizide Güneş’in ayrılmaya çalıştığı erkek arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.

