Barış Arduç ile Hande Erçel, Aşkı Hatırla dizisinde buluşuyor: Kadro tamamlandı

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı Rüzgara Bırak filmi için geri sayım başladı. Senaryosunu Ceylan Naz’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu hazırlıkları uzun zamandır devam eden filmin başrol oyuncuları Erçel ile Arduç, yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dijital bir platformda yayınlanacak olan dizinin adı “Aşkı Hatırla” (Reminder) olacak. Dizinin çekimleri 10 Aralık’ta Kapadokya’da başlayacak.



KADRODA KİMLER VAR?



Dizinin senaryosunu daha önce Fatma ve Asaf projelerini yazan Özgür Önurme, Ahmet Vatan’la beraber kaleme alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Özgür Önurme üstlenecek. 8 bölümlük dizinin provaları sürüyor. Dizide Barış Arduç “Deniz”, Hande Erçel “Güneş” rollerine hayat verecek.



Dizinin kadrosuna “Boran” rolüyle Feyyaz Şerifoğlu katıldı. Şerifoğlu, dizide Güneş’in ayrılmaya çalıştığı erkek arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.



Dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı. Alper Saldıran (Hakan), Melis Minkâri (Ayça) ve Başak Gümülcinelioğlu (Umay) ekibin ilk anlaşılan oyuncuları olmuştu.



Güneş’in çalıştığı derginin patronu Pervin’i Sezin Akbaşoğlu, onun partneri Settar’ı Fatih Al canlandıracak. Güneş’in arkadaşlarından Beren’i Begüm Akkaya, Özgen’i ise Naz Göktan canlandıracak. Ayrıca “Aşkı Hatırla”da Cüneyt Yalaz “Rauf”, Başaran Yavuz “Ozan”, Nihal Tüfekçioğlu “Sezin”, Abdullah Burak Kaya “Ege” ve Başak Özkan “Şeyda”ya hayat verecek.

