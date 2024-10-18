Barış Arduç ve Hande Erçel filmden sonra dizide buluşuyor

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı Rüzgara Bırak filmi için geri sayım başladı. Senaryosunu Ceylan Naz’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu hazırlıkları uzun zamandır devam eden filmin başrol oyuncuları Erçel ile Arduç, yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikili yeni bir dizi projesinde bir araya gelebilir. İddialara göre, ikilinin başrolü üstleneceği dizi dijital bir platformda yayınlanacak.

“Reminder” adlı dizinin senaryosunu daha önce Fatma ve Asaf projelerini yazan Özgür Önurme, Ahmet Vatan’la beraber kaleme alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Özgür Önurme üstlenecek.