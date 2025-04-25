Barış Manço filmi neden iptal edildi? Ekin Koç'tan açıklama

Filmin ertelenmesiyle ilgili Koç "Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıc. Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?"

"ÖNEMLİ BİR KARAKTER"



Ekin Koç geçtiğimiz haftalarda "Çalışmalara başladık. Ben bu kadar erken hazırlığa başladığım için çok şanslıyım. Önemli bir karakter. Türkiye halkına, tarihine mal olmuş bir insan. Bu rol için elimden geleni yapacağım. Şimdiden başladım bakalım" demiş ve eklemişti:



"Şu an için peruk düşünüyoruz. Bu süreci daha sona sakladık. Ben şu an oyuncu olarak hazırlanmaya başladım. En son prostetik makyaj ve saç kısmına geleceğiz."

Ekin Koç, daha önce de projeyle ilgili "Büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, çok da beklenti var. o yüzden birazcık korkuyorum açıkçası. Beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil. Kolay hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

