Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları AKM'de müzikseverlerle buluşacak
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Türkiye’nin iki büyük müzik insanı Cem Karaca ve Barış Manço’nun şarkılarından oluşan bir konserle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.
Usta sanatçılar Cem Karaca ile Barış Manço'nun en ünlü şarkıları Atatürk Kültür Merkezi'nde yankılanacak.
Bu iki çağdaş halk ozanının hafızalara yer etmiş şarkılarından oluşan repertuarda, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Kılınç sanatseverlere nostalji dolu bir gece yaşatacak.
Konserin sanat yönetmenliğini ise Bora Kayalar üstleniyor.
Barış Manço & Cem Karaca-İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, 1 Mart 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda sahne alacak.
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