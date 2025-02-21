Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları AKM'de müzikseverlerle buluşacak

Usta sanatçılar Cem Karaca ile Barış Manço'nun en ünlü şarkıları Atatürk Kültür Merkezi'nde yankılanacak.

Bu iki çağdaş halk ozanının hafızalara yer etmiş şarkılarından oluşan repertuarda, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Kılınç sanatseverlere nostalji dolu bir gece yaşatacak.

Konserin sanat yönetmenliğini ise Bora Kayalar üstleniyor.

