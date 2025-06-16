Barış Manço'nun kardeşi İnci Manço İlbay vefat etti

Usta sanatçı merhum Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, 80 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.



İnci Manço İlbay, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



80 yaşında hayata veda eden İlbay'ın, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Manço Aile Kabristanı'nda ağabeyi Savaş Manço'nun yanına defnedilmesi bekleniyor.



Oğlunu geçen sene kaybeden İnci Manço İlbay, biri kız iki çocuk annesiydi.



"KARDEŞİM, DOSTUM, ARKADAŞIM..."

Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı da sosyal medya hesabından vefat haberini duyurarak, "Sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım İnci Manço İlbay'ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

İnci Manço İlbay mayıs ayında AA'ya yaptığı açıklamada, gençlerde tükenmeyen bir Barış Manço sevgisi olduğunu ve sanatçının müziği ile sözlerinin dinleyicileri tarafından çok iyi anlaşıldığını söylemişti.



İlbay, Barış Manço'nun 2023 şarkısını yıllar sonra yeniden seslendirmek istediğini kendisine de söylediğini belirterek, "Röportajlarında da var. O 80 yaşında olacaktı. 'Ben zor yürürsem, Doğukan'ın, Batıkan'ın kolunda sahneye çıkıp idare ederim' derdi" ifadelerini kullanmıştı.